Лавров: "Северный поток - 2" заработает через несколько дней

Санкции не смогли противостоять строительству газопровода, отметил министр.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" заработает через несколько дней. Об этом он сказал в ходе встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

По словам министра, экономические санкции Запада не смогли противостоять строительству СП-2.

Сейчас идет просто фронтальная атака на "Северный поток - 2", хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

На прошлой неделе глава российской транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газ по трубопроводу "Северный поток - 2" будет пущен уже в 2021 году. По его словам, до конца текущего года по СП-2 в Европейский союз может быть поставлено 5,6 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее мы сообщали, что в Европе цена на газ превысила 650 долларов за тысячу кубометров.

Видео: МИД России