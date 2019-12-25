В Европе цена на газ превысила 650 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов цена на газ в Европе составила более 650 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
Так, октябрьский фьючерс на газ по индексу TTF вырос до 659 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, что в Европе 30 августа цена на газ составляла более 600 долларов за тысячу кубометров. По данным на 6 сентября, поток газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу Ямал—Европа упал в два раза по отношению к уровню воскресенья.
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Фото: pixabay
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