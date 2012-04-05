Просроченная задолженность россиян по кредиткам растет

В России на конец августа было выпущено 41,1 млн кредитных карт.

В России по итогам августа общее число кредитных карт с долгами выросло до 2,6 млн штук. Это максимум, начиная с 2019 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эвифакс".

Отмечается, что с начала 2021 года прирост составил 200 тыс. штук. По данным бюро, на конец августа в России выпущено 41,1 млн кредитных карт. Согласно опросам, в первую очередь по кредитке просрочки допустили 45% клиентов. В статистике коллекторов кредитные карты занимают 30% от общего числа договоров. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 20%.

По мнению банкиров, это временная проблема. Предполагается, что данную проблему может решить более жесткая система оценки заемщика.

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