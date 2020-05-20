В Совфеде предлагают отменить налог на сдачу бутылок

Эксперт считает, что это не может быть прибыльной операцией.

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене НЖФЛ с доходов физлиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку. Об пишут "Ведомости".

Предполагается, что нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья. При этом руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев отметил, что уже примерно 20 лет в стране пытаются отменить НДФЛ от сдачи вторсырья. Он подчеркнул, что сдачей тары за деньги занимаются в основном малообеспеченные люди. По его словам, сейчас практически никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. Киселев считает, что это не может быть прибыльной операцией.

Сейчас деньги от сдачи бутылок на счет человека напрямую зачислять нельзя, так как это будет считаться налогооблагаемым доходом. По этой причине предлагается рубли зачислять на счета транспортных карт или отдавать благотворительным фондам.

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