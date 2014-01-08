В первой половине 2021 года вырос экспорт сладостей из России

Объем составил 329,6 тыс. тонн.

В первом полугодии 2021 года на 16,5% вырос экспорт сладостей из России, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Объем составил 329,6 тыс. тонн. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности "Асконд".

При этом сумма продаж выросла на 19,3%, до 709,5 млн долларов. В основном поставляли за рубеж шоколадные изделия. На них пришлось 47,7%. В денежном выражении это 338,6 млн долларов, или 131,7 тыс. тонн. Этот показатель является самым высоким по динамике роста среди всех видов сладостей.

В Минсельхозе отметили, что рост экспорта сладостей связан с восстановлением спроса после снятия коронавирусных ограничений.

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