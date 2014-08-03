Россия увеличила экспорт шоколадных изделий на 10%

По итогам января-сентября 2025 года экспорт шоколадных изделий из России составил почти 629 млн долларов.

Россия увеличила экспорт шоколадных кондитерских изделий на 10%. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

По итогам января-сентября 2025 года экспорт шоколадных изделий из России составил почти 629 млн долларов. Этот показатель стал на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024-м. В натуральном выражении экспорт составил 151 тыс. тонн.

Большая часть экспортной выручки пришлась на Казахстан. Страна получила кондитерских изделий из России на сумму почти 192 млн долларов. Второе место по экспортной выручке заняла Белоруссия (123 млн долларов). Тройку лидеров замыкает Узбекистан (свыше 68 млн).

Фото: pxhere.com