Всего за 11 месяцев нынешнего года Китай продал 41,1 тысячи тонн винограда.

Россия нарастила импорт винограда из Китая до рекордного показателя. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Потмечается, что в ноябре 2025 года в Россию привезли 9,3 тысячи тонн китайского винограда. Месячный объем экспорта увеличился в 1,4 раза, а в годовом выражении показатель взлетел более чем втрое. При этом объем поставок за ноябрь примерно в три раза превысил среднемесячный объем поставок за предыдущие 10 месяцев 2025-го.

Также сообщается о росте в стоимостном выражении. Поставки винограда из Китая в РФ за месяц увеличились в 1,8 раза. За год показатель вырос в 3,6 раза. Общий объем поставок составил 17,4 млн долларов. Всего за 11 месяцев нынешнего года Китай продал 41,1 тысячи тонн винограда. Это в 2,5 раза больше, чем за 2024 год. Стоимость поставок составила 68,6 млн долларов.

Фото: pxhere.com