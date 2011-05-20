Россия нарастила импорт винограда из Китая до рекордного показателя. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.
Потмечается, что в ноябре 2025 года в Россию привезли 9,3 тысячи тонн китайского винограда. Месячный объем экспорта увеличился в 1,4 раза, а в годовом выражении показатель взлетел более чем втрое. При этом объем поставок за ноябрь примерно в три раза превысил среднемесячный объем поставок за предыдущие 10 месяцев 2025-го.
Также сообщается о росте в стоимостном выражении. Поставки винограда из Китая в РФ за месяц увеличились в 1,8 раза. За год показатель вырос в 3,6 раза. Общий объем поставок составил 17,4 млн долларов. Всего за 11 месяцев нынешнего года Китай продал 41,1 тысячи тонн винограда. Это в 2,5 раза больше, чем за 2024 год. Стоимость поставок составила 68,6 млн долларов.
Ранее мы сообщали, что Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все