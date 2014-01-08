По итогам августа в Петербурге открыли на 68% больше вакансий, чем год назад

Самую яркую динамику показала сфера "Наука и образование".

В понедельник, 6 сентября, служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников поделилась с Piter.tv результатами анализа рынка. Так, количество новых предложений о работе в Петербурге за август выросло на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В профессиональной сфере "Наука и образование" вакансии открывались на 23% чаще, чем месяц назад. На втором месте оказалась сфера "Госслужба, НКО": здесь спрос на работников вырос на 8%. Третье место заняла сфера "Маркетинг и реклама" – плюс 7% к прошлому месяцу. Также в топ-5 по динамике появления новых вакансий вошли сферы "Искусство и развлечения" (+6%) и "ИТ, телеком" (+4%).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марии Бузуновой, яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом.

За текущий год количество вакансий в городе выросло на 84%, а пик активности работодателей пришелся на май – тогда количество вакансий превысило прошлогодние показатели сразу на 245%.

Ранее мы писали, что Москва и Петербург стали лидерами в рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год.

Фото: Pexels, hh.ru