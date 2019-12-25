Москва и Петербург стали лидерами в рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год

В расчет брался уровень зарплат, занятость и условия труда.

Лидерами российского рейтинга по индексу рынка труда в прошлом году стали Москва и Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.

Этот список позволяет комплексно оценить положение дел в регионах страны. При составлении рейтинга учитывались восемь показателей, в числе которых уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

По итогам 2020 года, регионы-лидеры преимущественно сохранили свои места, занятые в 2019 году. Первые пять остались без изменений. Кроме Москвы и Петербурга в топ-5 также попали Московская область, Ханты-Мансийский АО и Тюменская область. Ленобласть, как и в 2019 году, заняла восьмое место.

Самые низкие значения по индексу рынка труда наблюдаются в Ингушетии, Туве, Чечне, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Ранее мы писали, что Петербург возглавил список городов, жители которых больше всего ленятся.

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