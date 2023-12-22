Петербург занял второе место рейтинга платёжной дисциплины заёмщиков банков в РФ

Доля просроченных кредитов в 2023 году снизилась практически во всех регионах страны.

Петербург и Севастополь лидируют в рейтинге по платежной дисциплине жителей. Доля просроченных кредитов в 2023 году снизилась практически во всех регионах РФ. Эта информация содержится в исследовании, проведённом РИА Новости.

В топе рейтинга преобладают субъекты с высоким уровнем доходов — северные регионы и крупные федеральные города. Помимо Севастополя (1,8%) и Санкт-Петербурга (2,25%), в пятёрку также вошли Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%).

Согласно мнению экспертов, за год размер портфеля розничных кредитов увеличился на 23%, однако в последние месяцы рост замедлился из-за значительного повышения процентных ставок. На 1 марта 2024 года общая задолженность россиян перед банками составляла 33,6 трлн рублей, что приблизительно равно 440 тыс. рублей на каждого экономически активного гражданина.

Ранее мы сообщили о том, что объём выдачи потребкредитов в Петербурге вырос на четверть за первые два месяца 2024 года.

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