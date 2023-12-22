Объём выдачи потребкредитов в Петербурге вырос на четверть за первые два месяца 2024 года

Несмотря на ужесточение условий кредитования, рынок продолжает демонстрировать положительную динамику.

Объём потребительских кредитов (за исключением ипотеки), выданных банками в Петербурге за январь-февраль 2024 года, составил 153,75 млрд рублей. Это превышение на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным издания "Ведомости Северо-Запад", увеличение объёмов потребкредитования связано в значительной степени с инфляционным давлением. Несмотря на ужесточение условий кредитования, рынок продолжает демонстрировать положительную динамику.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян подчеркнул положительное явление в росте кредитования на почти четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, особенно учитывая эффект низкой базы в 2023 году.

Один из ключевых факторов, способствующих росту, является спрос на автокредиты. Число автокредитов январе-феврале 2024 года увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а общий объём выдачи возрос на 72%.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге сократилась доля льготной ипотеки.

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