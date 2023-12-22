В 2024 году в Петербурге сократилась доля льготной ипотеки

Обрушение выдачи льготных ипотек объясняется экспертами введением комиссии, которую теперь ведущие банки РФ взимают с застройщиков за каждую такую ссуду.

В начале 2024 года в Петербурге выдали всего 6,7 тыс. ипотечных кредитов. По данным "Дом.РФ", льготные ипотеки с поддержкой государства составили лишь каждый десятый кредит. Годом ранее их доля достигала 88% на рынке города, передает "Петербургский дневник".

Обрушение выдачи льготных ипотек объясняется экспертами введением комиссии, которую теперь ведущие банки РФ взимают с застройщиков за каждую такую ссуду. Однако общие объемы ипотечного кредитования в Петербурге выросли: в январе-феврале 2023 года выдали кредитов на 159,7 млрд рублей, за аналогичный период 2024-го – на 186,4 млрд рублей.

Алексей Яковлев, исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина РФ, заявил о необходимости сокращения масштабов государственной поддержки ипотечного кредитования. Сейчас 90% всех ипотечных займов выдаются с ней, но к 2026-2027 гг. эта доля должна снизиться до 25%.

25% – это то состояние рынка, которое позволит сочетать в себе меры поддержки и рыночные принципы, чтобы не допустить дальнейших перекосов в сфере ипотечного кредитования. Минфин РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге платеж по ипотеке оказался дороже съемного жилья.

Фото: Piter.TV