В Петербурге платеж по ипотеке оказался дороже съемного жилья

Речь идет о разнице в 2,7 раза.

Платеж по ипотеке на вторичном рынке недвижимости в Петербурге в 2,7 раза выше, чем ставка аренды. На первичном рынке ипотека почти на 40% дороже съемного жилья, передает "РБК Петербург" 27 февраля, ссылаясь на аналитиков ЦИАН.

Отмечается, что средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в городе на Неве – 34,9 тыс. рублей в месяц, средний же платеж по ипотеке на "вторичке" в месяц – 95,4 тыс. рублей. За съемную квартиру в доме, который сдан менее 10 лет назад, придется заплатить 36,8 тыс. рублей. Средний платеж по ипотеке в новостройках составляет 50,8 тыс. рублей. Это на 38% выше арендных ставок.

Самый доступный вариант для решения жилищного вопроса сейчас – аренда жилья. Платеж по ипотеке на вторичном рынке в среднем по городам-миллионникам в 2,3 раза выше, чем арендная ставка. При таком соотношении платежей есть возможность наращивать стоимость съемного жилья. Елена Лапшина, эксперт "Циан.Аналитики"

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам нужно копить на взнос по ипотеке от 8 до 20 лет.

Фото: Piter.TV