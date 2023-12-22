Петербург вошел в пятёрку городов страны с самым высоким уровнем жизни

В ходе мониторинга было выявлено, что индекс качества жизни по всей РФ в I квартале 2024 года увеличился до 97 пунктов

Грозный, Москва, Сочи, Калуга и Петербург возглавили рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни в первом квартале 2024 года, согласно исследованию, проведенному специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, это исследование проводится с 2015 года и позволяет отслеживать динамику показателей качества жизни по стране. В ходе мониторинга было выявлено, что индекс качества жизни в I квартале 2024 года увеличился до 97 пунктов, что свидетельствует о заметном улучшении показателей по сравнению с предыдущим годом.

В этом году отмечается рост самооценки материального благополучия россиян, улучшение оценки экологической среды, качества медицинского обслуживания, системы среднего и высшего образования. Особенно заметен рост в оценке работы ЖКХ.

Ранее мы сообщили о том, что в рейтинг востребованных направлений РФ для летнего отпуска вошел Петербург.

Фото: Piter.TV