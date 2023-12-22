В рейтинг востребованных направлений РФ для летнего отпуска вошел Петербург

Лидером стал Краснодарский край, второе место занял Крым, а третье – Алтай.

В рейтинг самых востребованных направлений РФ для летних отпусков вошел Петербург. Город на Неве занял пятое место, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Лидером стал Краснодарский край, второе место занял Крым, а третье – Алтай. Следующим идет озеро Байкал. Петербург обошел Дагестан, Калининград, Москву, Карелию и Владивосток.

Порядка 25% россиян планируют летом путешествовать по стране. Кроме того, известно, что 18% отправятся отдыхать на дачу или в деревню, 15% останутся дома. Около 17% будут только работать.

Из заграничных направлений респонденты выбрали Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. Примечательно, что молодежь до 34 лет покидает РФ для отдыха чаще тех, кто старше.

Ранее на Piter.TV: туристический информационный центр Петербурга возобновил свою работу.

Фото: Piter.TV