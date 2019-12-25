Петербург возглавил список городов, жители которых больше всего ленятся

Многие горожане готовы переплатить за услуги, если это сэкономит их силы и время.

В четверг, 2 сентября, сервис городской мобильности "Ситимобил" поделился с Piter.tv результатами опроса, проведенного совместно с компанией ResearchMe, согласно которым многие петербуржцы склонны к лени.

Почти половина опрошенных респондентов склонны лениться. Ещё 39% открыто признаются в том, что считают себя ленивыми. Интересно, что это самые высокие показатели среди жителей крупных городов. Также половина горожан готовы переплачивать за услуги сервисов, чтобы сэкономить свои силы. Стоит отметить, что несмотря на преобладающее число тех, кто уверен в свое лености, 73% петербуржцев отмечают, что к лени других людей относятся спокойно только при условии, что это не влияет на них.

Более 66% жителей мегаполиса откладывают дела на потом, треть признались , что не могут заставить себя сфокусироваться на монотонной деятельности. 47% петербургских респондентов заявили, что не могут заставить себя заниматься бытовыми делами, а 31% постоянно чувствуют себя уставшими и испытывают чувство сонливости.

Каждый четвертый петербуржец, согласно результатам опроса, порой из-за лени не может себя заставить дойти куда-то пешком, а 8% отметили, что им бывает часто лень идти до остановок общественного транспорта и передвигаться на нем. Также 41% сознался, что в такие моменты вызывает такси, поддавшись искушению, а 10% всегда выбирают собственный комфорт и в "моменты ленности" передвигаются по городу исключительно на такси.

Интересно, что 13% петербуржцев готовы воспользоваться арендой электросамоката или автомобиля, чтобы сэкономить время и собственные силы. Кроме того, 47% опрошенных жителей Петербурга рассказали, что лень и желание сэкономить собственное время побуждает их регулярно пользоваться услугами сервисов доставки, но только при условии, что стоимость доставки невысокая. Еще 44% пользуются доставкой, поскольку избавляется от необходимости куда-то идти самостоятельно.

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