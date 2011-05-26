Сразу пять вузов Петербурга попали в рейтинг лучших мира

Всего в список вошли 60 российских вузов, лидером стал МГУ.

Сразу пять петербургских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Об этом пишет ТАСС.

В топ-200 попал Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики и Горный университет. В группе 600-800 лучших вузов мира также оказались Университет ИТМО и СПБГУ.

Всего в рейтинг британского издания вошли 60 российских вузов. Лидирующую позицию среди них занимает МГУ. В целом Россия заняла 26-е место по количеству топовых университетов.

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ стали лауреатами всероссийской премии для математиков.

Фото: pexels.com