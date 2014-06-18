Студенты СПбГУ стали лауреатами всероссийской премии для математиков

В свою очередь сам СПбГУ вошёл в Шанхайский рейтинг лучших университетов мира.

Студенты факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Ярослав Алексеев, Иван Бочков и Алексей Куликов получили Премию для молодых математиков России. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Они получили награды на Конференции международных математических центров мирового уровня в Научно-технологическом университете "Сириус". Также лауреаты получили грант для участия в Международном математическом конгрессе.

В свою очередь сам СПбГУ вошёл в Шанхайский рейтинг лучших университетов мира.

Ранее СПбГУ передумал требовать со студентов справку о вакцинации при заселении в общежития.

Фото: ВКонтакте / Университет "Сириус" / Sirius University