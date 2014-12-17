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СПбГУ передумал требовать со студентов справку о вакцинации при заселении в общежития
Сегодня, 20:59
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СПбГУ передумал требовать со студентов справку о вакцинации при заселении в общежития

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Информация появилась на сайте учебного заведения.

Ранее на сайте вуза появилась информация: при заселении в общежития студенты должны будут предоставить справку о прививке, либо справку о перенесенном коронавирусе (за последние полгода) или же справку о противопоказаниях к вакцинации. 

Однако руководство Санкт-Петербургского государственного университета передумало требовать со студентов справку о вакцинации при заселении в общежития. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе вуза. 

После новых разъяснений представителей Минобрнауки организация поселения обучающихся в общежития СПбГУ будет организована без учета названных рекомендаций.

пресс-служба СПбГУ

Недавно Piter.tv писал, в каких общежитиях петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, общежития, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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