В Подмосковье откроют крупнейший в России завод по переработке пластика

Завод в год будет выпускать порядка 43 тыс. тонн готовой продукции.

К концу 2022 года в Егорьевском городском округе Подмосковья откроют самый крупный в России завод по переработке пластика. Об этом на выставке "Вэйсттек" заявил председатель совета директоров компании "Эколайн" Евгений Михайлов.

Мы создали совместное предприятие между компаниями "Эколайн" и "Вторпласт", целью которого станет производство гранул и переработка пластика. Евгений Михайлов, председатель совета директоров компании "Эколайн"

По словам Михайлова, завод в год будет выпускать примерно 43 тыс. тонн готовой продукции, возможно, даже больше. Запуск предприятия планируется на конец третьего квартала 2022 года.

Завод войдет в состав экопарка "Эколайн", расположенного рядом с крупнейшим в Европе комплексом переработки отходов "Восток". В проект инвестируют порядка 2 млрд рублей. За первые десять лет налоговые отчисления составят 3 млрд рублей. Кроме того, появится 150 новых рабочих мест.

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