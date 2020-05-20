Бактерии коровьего желудка способны переработать пластик

В эксперименте использовали PET, PBAT и PEF.

Ученые из Венского университета природных ресурсов и естественных наук во главе с Дорис Рибич доказали, что бактерии одного из отделов коровьего желудка способны перерабатывать пластик. Об этом пишет The Guardian.

Так, ученые извлекли жидкость из рубца – самого большого отдела желудка коровы – и в лабораторных условиях поместили в нее три вида пластика. Для этого использовали PET, PBAT и PEF. Из него делают текстиль, биоразлагаемые пакеты и бутылки. Пластик был представлен в виде порошка и виде пленки.

Выяснилось, что микроорганизмы могут разрушить все три типа пластика. Теперь ученые будут определять тип фермента, которые выделяют микробы, чтобы начать производство.

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