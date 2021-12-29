Минприроды: порядка 85% упаковки товаров в РФ должно идти на переработку с 2030 года

Иван Кущ рассказал о работе кабмина над экологичностью отходов.

Представитель Минприроды России заявил о том, что порядка 85% упаковки товаров должно идти на переработку с 2030 года. Такой информацией с коллегами на виртуальной конференции в пресс-центре ТАСС поделился чиновник из профильного ведомства Иван Кущ. Специалист выступил на мероприятии, посвященному докладу ЮНЕП "Глобальная экологическая перспектива". Эксперт напомнил о том, что каждый год по стране накапливается порядка 8 млрд тонн бытовых отходов. Эта проблема будет решаться правительством за счет переработки 85% тары.

Россия серьезное внимание уделяет комплексной системе обращения с отходами потребления и производства. Мы ставим амбициозную цель, и к 2030 году хотим достичь того, чтобы 85% упаковки перерабатывалось. Иван Кущ, сотрудник Минприроды РФ

В МИнприроды подчеркнули, что для достижения данной задачи в России постепенно внедряется раздельный сбор мусора, а также механизм расширенной ответственности для производителя. По регионам формируются объекты для обработки и утилизации отходов.

Эксперты поддержали запрет цветного пластика и одноразовой посуды в России с 2023 года.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

