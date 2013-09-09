Эксперты поддержали запрет цветного пластика и одноразовой посуды в России с 2023 года

Поправки уже готовит правительство России.

С 2023 года в России могут запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Эксперты отрасли и Российский экологический оператор (РЭО) пришли к выводу, что данные меры необходимы.

О поправках в законодательство еще на IX Невском международном экологическом форуме рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

При этом в этому году данный запрет уже ввели в некоторых крупных городах и странах, среди них: Китай, Белоруссия и страны Европейского союза. В России, как и в других странах, запрет будут вводить постепенно. Об заявил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев, передает "360". По его словам, данная мера необходима, поскольку неперерабатываемая упаковка наносит большой ущерб экосреде.

Заместитель председателя комитета ООО "Деловая Россия" Наталья Беляева отметила, что при введении запрета необходимо обозначить адекватные сроки. Поскольку в стране многие годы работают производства, ориентированные на одноразовую и нецикличную продукцию.

Идею поддержали и в Российском экологическом обществе. В организации отметили, что после введения запрета государство станет цивилизованным и экологически ответственным.

Ранее в Петербурге предложили переработку пластикового мусора в дизельное топливо.

Фото: pixabay.com