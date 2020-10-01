В России могут запретить ватные палочки и пластиковую посуду

Правительство уже готовит соответствующие поправки.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что на законодательном уровне в России планируется запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Поправки уже готовит правительство России.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила вице-премьер на IX Невском международном экологическом форуме.

По ее словам, в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов. Таким образом к 2030 году объем захоронений сократится в два раза.

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