Лондон ужесточает требования к использованию пластика в стране в рамках программы по улучшению окружающей среды.

В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки. Об этом говорится в официальном заявлении министерства по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия.

Это еще один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны заявление профильного министерства

Ежегодно в Англии используется около 4,7 млрд пластиковых трубочек для напитков, а также 316 млн пластиковых ложек, 1,8 млрд ватных палочек с пластиковой основой. Большая часть этих изделий потом попадает в мировой океан.

Чиновники напомнили, что правительство Великобритании месяц назад увеличило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в магазинах с пяти до десяти пенсов.

В Великобритании представили план адаптации к "политической войне".

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