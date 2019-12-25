В Лондоне презентовали стратегию Integrated Operating Concept 2025.

В Великобритании представили план адаптации к "политической войне". Об этом во время выступлении на мероприятии, организованным лондонским экспертно-аналитическим центром Policy Exchange, заявил глава Штаба обороны Николас Картер. Чиновник считает, что Лондону следует адаптироваться к условиям новой войны, которая ведется против Великобритании и Запада.

Вместе с главой Минобороны Картер представил интегрированную концепцию операций британских Вооруженных сил. Программа рассчитана до 2025 года (Integrated Operating Concept 2025). Стратегия учитывает подрыв сплоченности противников, их ослабление в экономической, политической и социальной сферах. Это поможет избежать посягательства на позиции Великобритании в ключевых регионах мира.

Повсеместная информатизация и ускорившийся технический прогресс меняют характер ведения войн. Прежние различия между "миром" и "войной", между "общественным" и "частным", "внешним" и "внутренним", а также "государственным" и "негосударственным" все сильнее теряют актуальность Николас Картер, глава Штаба обороны Великобритании

Эксперт добавил, что Лондону следует принять новую военную доктрину, чтобы соперничать со странами, которые не делают различий между "миром и войной". Автор концепции заметил, что привычные средства ведения войны устаревают. Мир еще больше изменится по мере модернизации квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта. В докладе не исключается появление кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения.

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Видео: YT / PolicyExchangeUK