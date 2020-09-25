Сумчатая крыса получила высшую награду Британии

Магова семь лет искала мины в Камбодже.

Гамбийская сумчатая крыса получила высшую награду Великобритании Gold Medal (аналог Креста Георга). Об этом рассказали представители благотворительной ветеринарной организации PDSA. Они отметили, что особь по кличке Магова в течение семи лет находила неразорванные наземные мины в Камбодже. В результате служебного питомца наградили "за верность долгу, который спасает жизни".

Британцы рассказали, что крыса весит 1,2 килограмма при росте в 70 сантиметров. Она больше обычной домашней крысы, но достаточно легкая, чтобы пре приводить в действие взрывные механизмы. Обучением животного занимались эксперты организации APOPO в Танзании.

В общей сложности крыса Магова освободила от мин 141 тысячи квадратных метров территории, нашла 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Для проверки зоны с теннисный корт у животного уходит 30 минут, у человека с металлоискателем - до четырех дней.

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Видео: YouTube / Metro Newspaper UK