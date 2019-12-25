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МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко

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По мнению министра иностранных дел, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Британии прокомментировали тайную инаугурацию Лукашенко. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Рааба, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию". Также он отметил, что политик также сфальсифицировал выборы и обманул белорусский народ.

Напоним, что в минувшую среду, 24 сентября,  Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах.

Ранее мы сообщали о том, что Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко.

Фото:pixabay

Теги: великобритания, лукашенко, мид британии, тайная инаугурация лукашенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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