МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко

По мнению министра иностранных дел, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Британии прокомментировали тайную инаугурацию Лукашенко. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Рааба, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию". Также он отметил, что политик также сфальсифицировал выборы и обманул белорусский народ.

Напоним, что в минувшую среду, 24 сентября, Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах.

Ранее мы сообщали о том, что Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко.

Фото:pixabay