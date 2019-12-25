Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Словакия отказалась признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. Об этом в Twitter написал глава МИД страны Иван Корчок.
В Словакии отметили, что именно Лукашенко отвечает за президентские выборы, которые не стали ни свободными, ни справедливыми.
Словакия поддерживает граждан Беларуси
Иван Корчок
Напоним, что сегодня Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах.
Ранее мы сообщали о том, что оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко.
Фото:pixabay
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Ну так, судя по всему, было велено признавать кухарку-гуайдиху, которая без суфлера двух слов связать не может)