Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко

По словам высокопоставленного дипломата, Лукашенко отвечает за президентские выборы, которые не стали ни свободными, ни справедливыми.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Словакия отказалась признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. Об этом в Twitter написал глава МИД страны Иван Корчок.

В Словакии отметили, что именно Лукашенко отвечает за президентские выборы, которые не стали ни свободными, ни справедливыми.

Словакия поддерживает граждан Беларуси Иван Корчок

Напоним, что сегодня Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах.

Ранее мы сообщали о том, что оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко.

Фото:pixabay