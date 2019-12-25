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Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко
Сегодня, 14:36
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IRINA_CHALKINA

Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко

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По словам высокопоставленного дипломата, Лукашенко отвечает за президентские выборы, которые не стали ни свободными, ни справедливыми.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Словакия отказалась признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. Об этом в Twitter написал глава МИД страны Иван Корчок.

В Словакии отметили, что именно Лукашенко отвечает за президентские выборы, которые не стали ни свободными, ни справедливыми.

Словакия поддерживает граждан Беларуси

Иван Корчок

Напоним, что сегодня Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах. 

Ранее мы сообщали о том, что оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко.

Фото:pixabay

Теги: инаугурация лукашенко, протесты в белоруссии, словакия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 15:35

Ну так, судя по всему, было велено признавать кухарку-гуайдиху, которая без суфлера двух слов связать не может) 

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