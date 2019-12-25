Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Издание БелТА подтвердила её факт.

Александра Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации. Возле Дворца Независимости в Минске много людей в костюмах. Рядом с ним - автобусы и грузовики с военными. Поблизости замечена рота почётного караула. Об этом сообщает Tut.by.

О том, что за мероприятие проводится в центре белорусской столице, не сообщается. Оппозиционные СМИ считают, что Лукашенко решил провести инаугурацию тайно — из-за массовых протестов.

При этом источник Tut.by отметил, что во Дворце Независимости может проходить репетиция инаугурации, которую проводят каждый раз, просто раньше никто не обращал на это внимания. Также к ней ранее не привлекали военных.

Издание БелТА подтвердила факт инаугурации и заявило, что Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. О том, почему Лукашенко провёл инаугурацию тайно, не сообщается.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации.