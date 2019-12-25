Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

Наталья Эйсмонт пообещала это сделать "ближе ко времени" церемонии.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что представители Лукашенко отказались называть точную дату инаугурации. Об этом сообщают РИА новости.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пообещала сделать заявление "ближе ко времени" церемонии.

Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим Наталья Эйсмонт

Эксперты полагают, что церемония пройдет 29 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко запретил ввоз польских товаров.

Фото:Белоруссия/вк