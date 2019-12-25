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Лукашенко запретил ввоз польских товаров
Сегодня, 8:54
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IRINA_CHALKINA

Лукашенко запретил ввоз польских товаров

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Глава Республики задействовал экономические ограничения в ответ на грубое вмешательство со стороны Польши.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Александра Лукашенко ввел запрет на ввоз товаров из Польши. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".

По словам экспертов, таким образом Лукашенко "ответил" на польское вмешательство во внутренние дела страны. При этом в Варшаве заявили, что никакого вмешательства нет. Правительство Польши наоборот призвало не ущемлять суверенитет Белоруссии.

После представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Варшава оказывает давление на Минск и диктует линию поведения. 

Ранее мы сообщали о том, что Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии.

Фото:Белоруссия/вк

Теги: варшава, лукашенко, польша, протесты в белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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