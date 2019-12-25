Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии

Она встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи республике после того, как в стране начнутся "демократические перемены". Об этом сообщили в её пресс-службе.

Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза. цитата из сообщения пресс-службы

Также Тихановская встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед европейскими депутатами.

Ранее мы писали, что совет оппозиции Белоруссии пообещал представить план выхода республики из кризиса. С соответствующим заявлением выступил член президиума совета Павел Латушко. По его словам, программа будет осуществляться одновременно с реформой местного самоуправления и государственного управления.

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