Программа будет осуществляться одновременно с реформой местного самоуправления.

Координационный совет оппозиции Белоруссии пообещал представить план выхода республики из кризиса. С соответствующим заявлением выступил член президиума совета Павел Латушко.

Координационный совет представит в ближайшее время антикризисную программу для нашей страны. Павел Латушко, член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

По его словам, программа будет осуществляться одновременно с реформой местного самоуправления и государственного управления. Латушко считает, что сейчас Белоруссия находится на пороге сложнейшего экономического кризиса. Он заявил, что именно нынешняя власть долго вела страну "к краю этой пропасти".

Политик подчеркнул, что белорусы готовы теперь сложности, если впереди у них будет надежда на перемены. Латушко считает, что с нынешней властью в стране не осталось "ни надежд, ни иллюзий". По словам члена совета, белорусская оппозиция ждёт поддержки от Европы.

Ранее Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию.

Видео: YouTube / Belarus TV Channel