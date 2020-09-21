Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

В стране должны отпустить политических заключённых.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие возвращения в республику. Заявление она сделала во время выступления в Брюсселе перед членами белорусской диаспоры.

По её словам, она вернётся в Белоруссию, если власть и оппозиция начнут переговоры, в стране отпустят политических заключённых.

Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии

Она подчеркнула, что для возвращения в Белоруссию она вместе со своими детьми должна чувствовать себя там в безопасности.

Ранее Тихановская призвала силовиков Белоруссии нарушить присягу.

Видео: YT / European Parliament