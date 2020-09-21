Тихановская призвала силовиков Белоруссии нарушить присягу

Тихановская считает, что сотрудники исполняют приказы, направленные против граждан.

В понедельник, 21 сентября, Тихановская записала обращение к сотрудникам силовых ведомств Белоруссии. Соответствующее видео она опубликовала на фоне задержания шахтеров "Беларуськалия".

Она призвала правоохранителей "не позволять использовать себя и не губить свои жизнь и карьеру". Речь шла о неисполнении приказов и нарушении присяги. По словам Тихановской, сотрудников силовых ведомств Белоруссии запугивают и вводят в заблуждение.

Также Тихановская заявила, что все уволенные за неисполнение приказов будут восстановлены. Сотрудники силовых ведомств Белоруссии вернутся на работу с непрерывном стажем и выслугой.

Ранее мы сообщали о том, что возле "Беларуськалия" задержали более 20 протестующих.

Видео: Telegram/Пул Первой