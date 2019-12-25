Владельцы аукциона отказались от артефакта, узнав о его незаконном происхождении.

Шумерский барельеф сняли с аукциона в Великобритании и передадут Ираку. Об этом рассказали журналисты The Guardian. По данным исследователей, возраст экспоната оценивается в 2400 тысячи лет. Его выставили на онлайн-аукцион TimeLine еще в мае 2019 года, но сотрудники Британского музея обратились в полицию, заподозрив неладное.

Нам часто встречаются контрабандные таблички, изделия из металла, печати и фигурки. Но тут речь идет об уникальной находке. Артефакты такого качества — большая редкость Джон Симпсон, куратор Британского музея

Специалист уточнил, что культурологам известны около 50 подобных табличек, созданных в Древней Месопотамии. В рамках аукциона объект был заявлен как "аккадская табличка из западной Азии". Ранее она находилась в частной коллекции. Эксперты установили, что на самом деле "табличка" является частью настенного украшения, созданного на третьем этапе раннединастического периода Южного Ирака. На нем изображен мужчина в шумерской длинной юбке. Поднятая правая рука "верховного жреца или правителя" держит церемониальный кубок, левая - пальмовой лист.

Джон Симпсон уточнил, что артефакт мог находиться в древнем городе Гирсу. На это указывают следы горения на объекте. Эксперт уточнил, что со временем археологи обнаружат и остальные фрагменты скульптуры. В течение двух месяцев артефакт будет выставляться в Британском музее, а после вернется на родину.

В "Севкабель Порту" представили 3D-копию барельефа Мефистофеля.

Фото: Pixabay.com

