В "Севкабель Порту" представили 3D-копию барельефа Мефистофеля

Барельеф был сбит с дома на Лахтинской улице в 2015 году.

На фестивале "НеФОН", который прошел в "Севкабель Порту", представили цифровую 3D-копию барельефа Мефистофеля с дома на Лахтинской улице. Барельеф был сбит с дома в 2015 году.

Авторами проекта стали изготовили Александр Кириленко и Михаил Лапшин. 3D-модель делалась по фотографиям, которые находятся в публичном доступе. Масштаб 1:1. Фотографии Мефистофеля в Facebook опубликовала правнучка архитектора Александра Лишневского, который первоначально и создал барельеф Мефистофеля.

Мефистофель - дьявол, образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения северной Европы. Позже стал известен как литературный персонаж книги Гёте "Фауст".

Мефистофеля восстановят за счет жителей дома и только в 2021 году.

Фото: Facebook/ Елена Турковская