Абрамченко: начнем избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 года

Вице-премьер РФ рассказала об обновленной концепции ответственности производителей.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о том, что правительство начнет избавляться от одноразовых товаров из пластика поэтапно с 2025 года. В интервью для журналистов ТАСС чиновница назвала сроки введения новой концепции по расширенной ответственности производителей. Реализация проекта запланирована через конкретный закон. Эксперты намерены прийти к работе "экономики замкнутого цикла".

49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов. Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие …от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт уточнила, что законопроект по модернизации института производителей находится на правительственной площадке, а не уровне федеральных органов исполнительной власти. Доработанный документ направлен исполнителям. Постепенный вывод пластиковых товаров из эксплуатации связан с тем, что для многих из них нет способов утилизации и переработки. Зачастую такие способы есть, но они слишком дорогостоящие. Еще одной категорией являются товары, которые сложно извлечь из общего объема накопленных твердых коммунальных отходов (ТКО).

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Фото и видео: ТАСС