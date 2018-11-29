Петербургу передали 40 новых мусоровозов из Китая

Машины смогут работать в сложных условиях исторического центра Петербурга.

Петербург получили 40 новых мусоровозов на базе 12-тонных грузовых автомобилей JAC N120. Новые машины, которые пополнят транспортный парк партнеров регионального оператора — АО "Автопарк №1 "Спецтранс" и ООО "Ресурс АТЭ", обслуживающих южные районы Петербурга, сообщает пресс-служба "Невского экологического оператора".

Техника оборудована надстройкой для сбора и прессования ТКО производства ведущей китайской компании FULONGMA. Отмечается, что эти машины маневренны и смогут работать в сложных условиях исторического центра Петербурга.

Ранее мы писали, что завод по переработке мусора в Янино возобновит работу. Пикалёв подчеркнул, что через 2-3 месяца пилотные проекты должны заработать.

Фото: пресс-служба "Невского экологического оператора"



