Завод по переработке мусора в Янино возобновит работу

Руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв рассказал, что мусороперерабатывающий завод в Янино начнет работу через 2-3 месяца. Этим он поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
С 1 января специальная техника уже работает по своим маршрутам. При этом завод функционирует не в полном объеме. Власти города планируют в скором времени разработать положения о раздельном сборе мусора совместно с НЭО и общественностью.
После этого в городе автомашины будут осуществлять собранные фракции, транспортировать на завод и перерабатывать. Пикалёв подчеркнул, что через 2-3 месяца пилотные проекты должны заработать.
Напомним, что завод остановил работу год назад из-за проблем с нарушением технологического процесса и финансированием.
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Фото: pixabay
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