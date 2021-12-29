Завод по переработке мусора в Янино возобновит работу

Пикалёв подчеркнул, что через 2-3 месяца пилотные проекты должны заработать.

Руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв рассказал, что мусороперерабатывающий завод в Янино начнет работу через 2-3 месяца. Этим он поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

С 1 января специальная техника уже работает по своим маршрутам. При этом завод функционирует не в полном объеме. Власти города планируют в скором времени разработать положения о раздельном сборе мусора совместно с НЭО и общественностью.

После этого в городе автомашины будут осуществлять собранные фракции, транспортировать на завод и перерабатывать. Пикалёв подчеркнул, что через 2-3 месяца пилотные проекты должны заработать.

Напомним, что завод остановил работу год назад из-за проблем с нарушением технологического процесса и финансированием.

Ранее мы писали, что карта контейнерных площадок заработала в Петербурге.

Фото: pixabay