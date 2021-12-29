Карта контейнерных площадок заработала в Петербурге

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что в Петербурге начала работу карта контейнерных площадок. Она позволит оценить эффективность работы по вывозу мусора на основании сообщений на портале "Наш Санкт-Петербург".
Отмечается, что специальным алгоритмы обрабатывают заявки горожан и оперативно выявляют проблемные площадки. На карте есть информация о распределении адресов и перевозчиках, а также статистика по отдельным районам.
Добавим, что транспортировкой мусора занимаются ООО "Эко Лэнд", АО "Автопарк №1 "Спецтранс", ООО "Ресурс АТЭ" и ООО "Эко-Васт". Карту создавали комитет по природопользованию и комитет по информатизации и связи.
Как в Петербурге собирают и перерабатывают мусор? Показывает Piter.tv
Фото: Piter.tv
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