Карта контейнерных площадок заработала в Петербурге

Специальным алгоритмы обрабатывают заявки горожан и оперативно выявляют проблемные площадки.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что в Петербурге начала работу карта контейнерных площадок. Она позволит оценить эффективность работы по вывозу мусора на основании сообщений на портале "Наш Санкт-Петербург".

Отмечается, что специальным алгоритмы обрабатывают заявки горожан и оперативно выявляют проблемные площадки. На карте есть информация о распределении адресов и перевозчиках, а также статистика по отдельным районам.

Добавим, что транспортировкой мусора занимаются ООО "Эко Лэнд", АО "Автопарк №1 "Спецтранс", ООО "Ресурс АТЭ" и ООО "Эко-Васт". Карту создавали комитет по природопользованию и комитет по информатизации и связи.

Как в Петербурге собирают и перерабатывают мусор? Показывает Piter.tv

Фото: Piter.tv