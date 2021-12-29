Как в Петербурге собирают и перерабатывают мусор? Показывает Piter.tv

"Мусорная реформа" и ситуация с вывозом мусора стали одними из самых обсуждаемых проблем этой зимы наряду с уборкой снега. "Невский экологический оператор" с начала его работы 1 января начал получать на горячую линию сотни обращений о несвоевременном вывозе отходов. Региональный оператор и перевозчик "Автопарк №1 "Спецтранс" рассказали, как обстоит ситуация с мусором сейчас, и продемонстрировали весь процесс сбора, транспортировки ТКО и их переработки.
Почему многие дворы оказались завалены отходами?
Дмитрий Зарубин, специалист АО "Автопарк №1 "Спецтранс":
В этом году у перевозчиков сложилась непростая ситуация. Помимо объективных проблем в организации процесса, влияет очень сложная транспортная доступность из-за погодных условий. Также задачу затрудняют и сами жители Петербурга, которые нередко проявляют неосознанность и загораживают проезд к контейнерным площадкам. А это увеличивает время уборки.
Мы, как перевозчик, понимаем, что объёмы большие, хочется забирать оперативнее, а для этого баки – не самый лучший выход, мы используем "лодочки". Они бывают оранжевые – для крупногабаритных отходов, синие – для смешанных. Получается это все быстро забирать, но поскольку порой даже не разъехаться даже двум легковым машинам, не говоря о том, чтобы забрать саму "лодку", мы идём на такие меры, что где-то лодки меняем на баки, чтобы их можно было метров 30 тащить на руках. Хотя это неправильно. Помимо временного фактора – снега и машин, есть ещё постоянный – при разработке проектов планировки территории контейнерные площадки образовывались стихийно. То есть на уровне муниципалитета надо обращать на это внимание. Если совместно с администрацией работать в этом направлении, то нерешаемых вопросов нет. Мы работаем в этом направлении.
Как обстоит ситуация сейчас?
Сейчас ситуация находится под контролем, рассказывают специалисты "НЭО". Жалоб поступает на 80% меньше по сравнению с январскими праздниками. Массовых проблем нет. Корректируются графики, расширяются территории, создаётся новая инфраструктура, проводится сортировка и раздельный сбор. Ожидается поступление более 50 новых мусоровозов. Сейчас на линию ежедневно выходит 453 единицы техники. В экстренных ситуациях АО "Автопарк №1 "Спецтранс" помогают партнёрам в северной части города.
Дина Койрес, официальный представитель компании "Невский экологический оператор":
Локально поступают жалобы в основном в северных районах города, где сменился основной перевозчик. Мы стараемся решить эту проблему и сделать так, чтобы мусор ежедневно вывозился без каких-либо обращений. В первую очередь мы оптимизируем маршруты. Многое завязано на личном контакте. Это момент опыта и времени.
В среднем водители мусоровоза работают по восемь часов в день, а то и больше. У многих поменялись маршруты и территории, поэтому водители отмечают что им требуется время для освоения территории и налаживания контактов.
Одна из главных моих задач – оперативно найти подъезд к площадке с учётом пробок и особенностей застройки города, погрузить содержимое всех контейнеров в мусоровоз, оставив при этом площадку чистой, и так по 100-120 площадок в день.
Павел, сотрудник АО "Автопарк №1 "Спецтранс".
Дмитрий Климчук, руководитель проектов АО "Автопарк №1 "Спецтранс" провёл Piter.tv экскурсию по мусорообрабатывающему комплексу "Обухово", где в год может обрабатываться 500 тысяч тонн мусора. На утилизацию можно пустить порядка 10% от того, что идёт на переработку. Если будет налажена поставка специального топлива из отходов, то этот процент можно будет увеличить до 40%. "Вообще переработать можно хоть 100%, вопрос сколько это будет стоить. Это очень дорого, поэтому мы ищем баланс и этим сейчас занимаемся" — рассказал Климчук.
Особенность комплекса в том, что там работают роботы, которые находят и отбирают вторсырье из потока мусора – 15 типов фракций, включая пластик, макулатуру и алюминий. Также в "Обухово" производится SRF-топливо, которое после проверки лаборатории может служить топливом заводу и замещать природный газ или уголь. Это ещё и сокращает объем захоронения на полигонах. Отметим, что мы не почувствовали на заводе никакого запаха органики, ведь весь мусор обрабатывается в этот же день, сразу после поступления.
В планах у оператора и дальнейшее развитие.
Мы хотим построить транспортную эффективную модель. Сейчас у нас есть проект по переработке пластика, также мы хотим проработать проект по применению альтернативного топлива. Кроме того, мы работаем с экологическими советами и обмениваемся технологиями.
Дмитрий Климчук, руководитель проектов АО "Автопарк №1 "Спецтранс".
Текст, видео и фото: Анна Теплякова для Piter.tv
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