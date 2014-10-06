Петербург досрочно завершил 100-процентную обработку ТКО

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о досрочном выполнении поручения президента России по обеспечению 100-процентной обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Ключевым элементом реализации этой задачи стал запуск нового мусороперерабатывающего комплекса "Островский" в поселке Первомайское, созданный в партнерстве с Невским экологическим оператором. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый объект оснащен современным отечественным оборудованием и обладает внушительной мощностью — до 600 тысяч тонн отходов в год. Производственный цикл включает в себя сортировочный цех с четырьмя линиями для отбора полезных фракций и цех тоннельного компостирования, где органические отходы перерабатываются в техногрунт.

Открытие комплекса — это часть масштабной экологической программы города. Впервые на эти цели сформирован беспрецедентный "зеленый бюджет" в размере 370 миллиардов рублей.

Фото: Правительство Петербурга