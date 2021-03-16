Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду — в том числе одноразовую, так как её невозможно переработать.
Проект по запрету неперерабатываемого пластика готовит кабинет министров.
Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы.
Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ
По её словам, запрету, помимо одноразовой посуды, также подлежит цветной пластик, а также трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки.
Абрамченко подчеркнула, что к 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, так как это позволит сократить захоронение отходов в два раза.
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