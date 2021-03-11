На улице Ольги Форш снесли здание школы

Новое здание должны построить к июню 2022-го года. До этого ученики ходят в соседние школы.

На улице Ольги Форш демонтировали здание школы №136. На его месте появится новое. Пресс-служба Калининского района показала, как сейчас выглядит участок.

Подрядчиком выступает АО "Монолитстрой". На данный момент с участка вывезли строительный мусор, идут проектно-изыскательские работы. На месте дома №9, который снесли, построят новое здание на 550 школьников. Его планируют ввести в эксплуатацию в июне 2022-го года.

Рядом со зданием обустроят автомобильные проезды, пешеходные дорожки, игровые площадки, а также посадят новые деревья и кусты, благоустроят газоны и цветники.

Напомним, против сноса выступали некоторые жители района, их поддержали депутаты. Родители считают, что капитального ремонта было бы достаточно.

Видео: vk.com/kalin_spb