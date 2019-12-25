Депутат ЗакСа просит не сносить школу на улице Ольги Форш

Образовательное учреждение перестало работать с сентября 2020.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Галина Назарова просит возобновить работу школы №136 в Калининском районе. Образовательное учреждение закрыли из-за аварийности здания, на его месте будет построено новое. У депутатов возник вопрос, действительно ли это необходимо или можно сохранить старое здание.

Парламентарий решила выступить с депутатским запросом после жалоб местных жителей. Она хочет узнать, кто выдал разрешение на снос школы. По ее словам, еще несколько лет назад об аварийности никто не говорил, несмотря на то, что в ремонте она нуждалась. Ремонта ждали несколько лет, однако так и не дождались. Вместо этого появилась новость о сносе. Новая школа предполагает вместимость на 550 мест, в то время как нынешняя ― на 700 человек.

Учеников распределили по другим школам. Вместимость некоторых из них не предполагает такого количества школьников.

В свою очередь администрация Калининского района уже опубликовала проект нового здания. Разработкой проекта занимается ООО "Проектно-строительная компания Вертикаль".

Депутаты поддержали запрос. Они выступают за то, чтобы провести ремонт и сохранить школу.

Фото: "Яндекс. Карты"