С 7 июня по 6 июля объем покупки валюты предполагался на уровне 220,9 млрд рублей.

С 7 июля по 5 августа 2021 года Минфин направит на покупку валюты 296 млрд рублей. Это получается по 13,5 млрд рублей ежедневно, сообщает ведомсвто.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +296 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2021 года по 5 августа 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 13,5 млрд рублей, - говорится в сообщении.

С 7 июня по 6 июля объем покупки валюты предполагался на уровне 220,9 млрд рублей, или по 10,5 млрд рублей в день.

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