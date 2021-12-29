Банк России купил валюту на внутреннем рынке на сумму 22,9 млрд рублей

С 15 января Минфин вернулся к покупкам по бюджетному правилу.

С расчетами на 30 декабря Центробанк России купил на внутреннем рынке валюту на сумму 22,9 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

С расчетами на 29 декабря объем валюту, купленной Банком России, составлял 23 млрд рублей.

Напомним, что с 15 января Минфин России вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За это время на внутреннем рынке объем покупки валюты составил более 2,9 трлн рублей.

Ранее мы писали, что на открытии торгов Мосбиржи 10 января курс доллара снизился до 75,55 рубля.

Фото: cbr.ru