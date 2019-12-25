Финансовый конгресс Банка России стартовал в Петербурге

В мероприятии примут участие представители Центробанка, федеральных структур, банков и экспертного сообщества.

С 2 по 4 июля в Санкт-Петербурге состоится Финансовый конгресс Банка России. В мероприятии примут участие представители Центрального банка РФ, федеральных органов власти, ключевых финансовых структур страны, а также профильные аналитики и специалисты. В программе запланирована 21 панельная сессия.

Открытие форума 2 июля включает две пленарные дискуссии. Первая посвящена вопросам обеспечения стабильного экономического роста и роли макроэкономических инструментов в создании необходимых условий. Вторая сессия будет сосредоточена на тенденциях и перспективах отечественного финансового сектора. Об этом отмечается на официальной интернет-странице форума.

В последующие два дня, 3 и 4 июля, в центре внимания участников окажутся вопросы среднесрочных экономических рисков, устойчивости финансовой системы, развития рынка капитала, актуальных задач банковского надзора, а также распространения долгосрочных инвестиционных инструментов. Кроме того, участники рассмотрят взаимодействие государства и бизнеса при создании цифровой финансовой инфраструктуры.

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